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Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (4)

DHA

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (4)


2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa'da, sahte içkiden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 11 kişinin ise hastanede tedavi görmesine ilişkin başlatılan soruşturmada sahte içkileri sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-12-16 20:44:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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