3 ayda 4 defa aynı iş yerine hırsız girdi.

Bursa’da bir dönerci dükkanına 3 ayda 4 kez hırsız girdi.

Olay, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında akşam üzeri saat 18:00 sularında yaşandı. Hırsızlık komşular tarafından fark edilip polis ekiplerine haber verildi. Altıparmak Caddesi Çatalfırın karşısında dönercilik yapan Ramazan Şerif Özcan’ı polisler telefonla arayarak dükkanının soyulduğunu bildirdi. Kısa sürede işyerine gelen Özcan, “Bıktım artık. Bu kaçıncı oldu? Zaman zaman ailemle dükkanımızın üst katında kalıyoruz, biz kaldığımız zaman hırsız girerse karşılaşırsak sonucu ne olur diye korkuyorum. Dükkanı kilitleyip evime gittiğimde acaba tekrar hırsızlık olacak mı diye uyku uyuyamıyorum” diye dert yandı.

Dükkanına katlanır cam kısmından giren hırsız ortalığı dağıtarak kasada bulunan 40 TL madenî bozuk parayı alarak kaçtı. Polis hırsızı arıyor.

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