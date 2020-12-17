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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşim; kadınların güçlendirilmesinde küresel örnek oldu

İHA

Yeşim; kadınların güçlendirilmesinde küresel örnek oldu

Yeşim Tekstil; Nike’ın 2025 stratejileri kapsamında “Kadınların güçlendirilmesi” temasıyla Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi’ne (ICRW) “Tekstilde Cinsiyet Eşitliği” konusunda yaptırttığı araştırmada en iyi örnek olarak gösterildi.
Dünya markalarının stratejik üretim ortağı olarak hazır giyim ve ev tekstil alanındaki yetkinliği ile çalışmalarına devam eden Yeşim, 21 yıldır müşterisi olan Nike firması tarafından Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi’ne (ICRW) yaptırtılan araştırmada en iyi örnek firma olarak gösterildi. Nike’ın tüm üreticileri adına Yeşim’i örnek gösterdiği bu araştırma, özellikle kadınların işgücüne katılabilmelerinin önemine, işgücünde kalabilmeleri için özel sektörün sağladığı ücretsiz bakım hizmetlerine ve bu hizmetlerin çalışanların firma bağlılığı üzerindeki etkilerine odaklandı. Araştırmada; Yeşim’in toplumsal cinsiyet eşitliği adına verdiği kurumsallaşma taahhüdüne, çalışan ebeveynler için sağladığı bakım hizmetine ve cinsiyete dayalı şiddetle tacizin önlenmesine yönelik aldığı aksiyonlara vurgu yapıldı.
İlgili araştırmada bu alanda atılan adımların; iş yerine devamsızlığının azalması, firma itibarını arttırması, bu itibara bağlı olarak daha fazla üretkenlik ve verim elde edilmesi, iş başvurusu yapan adaylar tarafından tercih edilebilirlik ve üretimle büyümeyi sürdürmek için gelişmiş bir organizasyon yapısı gibi işletme etkileri sunduğu kaydedildi. Alınan aksiyonların sosyal etkileri arasında da üretim süreçlerinin yanı sıra kreş bakım sorumluluklarını dengelemek adına gelişmiş bir yetkinlik kazanılması ve cinsiyet normları adına elde edilecek değişim süreçlerine daha geniş katkı sunulması gösterildi.
Raporda cinsiyet eşitliğine yönelik grup düzeyinde politikalar ve taahhütler oluşturan Yeşim’in firma liderleri öncülüğünde samimi ve eşitlikçi bir iş yeri oluşturulmasının temelinin atıldığının altı çizilerek, “Tedarikçi grubunun üst düzey liderliği de daha geniş toplumsal cinsiyet eşitliği hareketiyle uyumlu hale geldi ve Yeşim yerel liderliğini fabrika düzeyinde eşitlik odaklı bir iş kültürünü teşvik etmek için cesaretlendirdi. Böylece kadınların güçlenmesini destekleyen üst düzey yöneticilerle, her düzeydeki yöneticilerin uyum sağlaması da teşvik edildi.” dendi.
Yeşim’in grup düzeyinde bir “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası” hazırlayarak bu süreçlere olan bağlılığını pekiştirdiğinin dile getirildiği raporda söz konusu politikanın, Yeşim’in cinsiyet temelli şiddet ve tacizi her zaman gündeminde tutma taahhüdünü yinelediği belirtildi. Raporda ayrıca Yeşim bünyesinde kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesine de atıfta bulunularak, toplumsal cinsiyet eşitliği politikasının söz konusu komiteye katılımı ve komitenin işlevselliğini geliştirdiği, bu sayede gruba bağlı tüm fabrikalarda iç katılımı teşvik ederek samimi stratejilerin tasarlanabilmesine olanak sağlanacağı ifade edildi.
Bugüne kadar bu alanda birçok kez ulusal ve uluslararası en iyi örnekler arasında gösterilen Yeşim, geçtiğimiz yıl da yine Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW) tarafından Bakım ve Rekabet Edebilirlik Saha Araştırması Raporunda “Özel Sektörde Kadınların Bakım İhtiyaçlarını Karşılayan Küresel En İyi Uygulamalar” arasında gösterilmişti.

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