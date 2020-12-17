Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha



Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1'i Tekirdağ'da, 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 2 kişi tutuklanmıştı.

Kentte içki içen 14 kişi, rahatsızlanınca pazartesi ve salı günleri Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi´nde kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Ferdi Nilüfer (37), İrfan Çivi (39), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Sümer Ç. 51), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52) ve Mehmet Özgür K. tedaviye alındı. Bu kişilerden Mehmet İncili, Ferdi Nilüfer ve İrfan Çivi yaşamını yitirdi. Mehmet T. , Fatih Deniz Y. , Sümer Ç. , Mustafa D. , Ramiz H. ve Güner M.'nin de sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan, dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

2 GÖZALTI DAHA

Polis ekipleri, Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan´ın ifadelerinden yola çıkarak Muhammet H. (42) ve Birkan B.´nin (44) de sahte içki sattığını belirledi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Muhammet H. ile Bursa'da tekel bayisi işleten Birkan B. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM

2020-12-17 10:52:59



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