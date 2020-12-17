Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

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Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA)- ULUDAĞ'daki Bakacak seyir noktasında dron ile çekilen, bulutların kentin üzerini kapladığı görüntüler, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Bursa´da hobi amaçlı dron kullanan Hasan Sarıtaş, dün Uludağ´ın Bakacak seyir noktasından bölgeyi görüntüledi. Bulutların aşağıda kaldığı görüntüler, görsel şölen oluşturdu. Bursa'nın üzerini tamamen kaplayan bulutlar, kıvrımlı beyaz bir örtüyü andırdı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-12-17 12:02:35



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