Yargıtay’dan müdürleri üzen haber Müdürlere fazla mesai ücreti yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yargıtay’dan müdürleri üzen haber Müdürlere fazla mesai ücreti yok

İHA

Yargıtay’dan müdürleri üzen haber Müdürlere fazla mesai ücreti yok

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsâl bir karara imza atan Yargıtay, müdür ya da üst seviyede yönetici olan çalışanlana fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine hükmetti. Kararın gerekçesini de açıklayan yüksek mahkeme, yöneticilerin çalışma gün ve saatlerini kendileri belirlediği için fazla çalışma ücretine hak etmediğine dikkat çekti. Bundan böyle sadece işyerinde sorumlu müdüre talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde üst seviyede yöneticilere fazla mesai ücreti ödenebilecek.
Özel bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan genç, hiçbir tazminat ve işçilik alacağı ödenmeden kapı önüne konuldu. İş Mahkemesi’nde dava açan pazarlama müdürü, maaş ve prim sistemi ile çalıştığını, kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı şirket avukatı ise haksız davanın reddine karar verilmesini savundu. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
Müdüre fazla mesai ücreti yok
Geçtiğimiz günlerde kararını açıklayan 9. Hukuk Dairesi, özel sektörde müdür ve yönetici olarak çalışan kimselerin fazla mesai ücreti alamayacağına hükmetti. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlü olduğunun vurgulandığı kararda; “İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir. Davacı vekili, dava dilekçesinde, davacının satış pazarlama müdürü olduğunu iddia etmiş dosya kapsamında dinlenilen taraf tanıkları da, davacının proje ve satış müdürü olarak çalıştığını beyan etmişlerdir. Somut uyuşmazlıkta, davacıyla aynı yerde görev yapan ve davacıya talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunup bulunmadığı, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirleyip belirmediği hususlarının araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır. Ayrıca yapılacak araştırma sonrasında davacının üst düzey yönetici olmadığı belirlenirse fazla mesai ücret alacağı hesaplanırken tanıkların çalıştıkları dönemle sınırlı olarak tanıklıkları geçerli kabul edilerek hesaplama yapılmalıdır. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen ...
Maskeyi korona virüsten korunmak için değil uyuşturucu saklamak için kullandı Cerrahî maskeye uyuşturucu saklayan şüpheli, bekçiler tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Maskeyi korona virüsten korunmak için değil ...
Bursa’da motosikletiyle tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı kamerada
YEREL HABERLER Bursa’da motosikletiyle tek teker üstünde giden ...
Bursa'da, korsan servis sürücülerine 12 bin lira ceza
YEREL HABERLER Bursa'da, korsan servis sürücülerine 12 bin lira ceza
Şeker hastalarının gözleri de risk altında
YEREL HABERLER Şeker hastalarının gözleri de risk altında
Batuhan Kör ve Ali Akman’dan 20 gole doğrudan etki
YEREL HABERLER Batuhan Kör ve Ali Akman’dan 20 gole doğrudan etki
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha
YEREL HABERLER Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında ...
Bursa´da, 3 gündür kayıp yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı
YEREL HABERLER Bursa´da, 3 gündür kayıp yaşlı adamın şapkasına ...
Öfkeyi kontrol etme yöntemleri
YEREL HABERLER Öfkeyi kontrol etme yöntemleri
Yeşim; kadınların güçlendirilmesinde küresel örnek oldu
YEREL HABERLER Yeşim; kadınların güçlendirilmesinde küresel örnek ...
Büyükorhan meydanına kavuştu
YEREL HABERLER Büyükorhan meydanına kavuştu
Bursa’da 2 gündür aranan yaşlı adamın şapkasına ulaşıldı
YEREL HABERLER Bursa’da 2 gündür aranan yaşlı adamın şapkasına ...
Üniversite-Sanayi işbirliğine yazılım sektöründen doktora desteği
YEREL HABERLER Üniversite-Sanayi işbirliğine yazılım sektöründen ...
Sahte içkiden ölüm soruşturmasında yeni gelişme Dün gece iki kişinin tutuklanmasının ardından kaçak içkilerin temin edildiği bir kişi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tekel bayi işletmecisi de Bursa'da gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sahte içkiden ölüm soruşturmasında yeni gelişme Dün ...
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş ...
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
YEREL HABERLER Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş ...
Özdilek İstanbul'a bir departman mağaza daha açtı
YEREL HABERLER Özdilek İstanbul'a bir departman mağaza daha açtı
Polis memuruyla köpeğin gülümseten görüntüleri
YEREL HABERLER Polis memuruyla köpeğin gülümseten görüntüleri
Köy meydanındaki camisiz minare büyük ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Köy meydanındaki camisiz minare büyük ilgi çekiyor
Bursa'da çiftlik alevlere teslim oldu...15 büyükbaş kurtarılamadı Yanan çiftlikte 15 hayvan telef olurken 50'nin üzerinde hayvan kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da çiftlik alevlere teslim oldu...15 büyükbaş ...
3 ayda 4 defa aynı iş yerine hırsız girdi.
YEREL HABERLER 3 ayda 4 defa aynı iş yerine hırsız girdi.
(PERŞEMBE) Metruk bina mahallenin kabusu oldu
YEREL HABERLER (PERŞEMBE) Metruk bina mahallenin kabusu oldu
Tır şoförü polise rüşvet vermeye kalkınca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tır şoförü polise rüşvet vermeye kalkınca gözaltına ...
Minibüsle geldiler yaya gittiler Yolcu taşıması yasak olan yolculuk polis noktasında son buldu
YEREL HABERLER Minibüsle geldiler yaya gittiler Yolcu taşıması yasak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X