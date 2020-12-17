Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)BURSA'da uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığını tespit ettiği 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.K., F.B. ve D.A., çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-12-17 12:38:49
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