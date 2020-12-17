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Bursa'da silah kaçakçılarına şafak baskını; 11 kişi gözaltında

İHA

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak baskını; 11 kişi gözaltında

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 ilde ortaklaşa düzenlenen şafak baskınında ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti suçundan 53 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa merkezli yürütülen operasyonda İzmir ve İstanbul'da birçok ev ve iş yerine baskın yapılan. Yapılan operasyonlarda 14 adet ruhsatsız tabanca, 1706 adet fişek,9 adet av tüfeği,377 adet av fişeği,6 adet kurusıkı tabanca,168 adet kurusıkı tabanca fişeği ve tarihi eser oldukları değerlendirilen 20 adet sikke ile 6 adet tarihi obje ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında S.E, R.E, A.Y, P.İ, A.E, A.E, E.D, L.D, H.A, E.D ve S.G isimli 11 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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