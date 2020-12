Yeni projeyle geri dönüşümde yüzde 110 artış sağlandı

İnegöl Belediyesi tarafından her haneye verilen geri dönüşüm kutuları, atıkların düzenli şekilde toplanmasını sağladı. İki ayrı bölgede şu âna kadar geri dönüşüm konusunda yüzde 110 başarı elde edildi. Bu sayede çöp miktarı azalırken, geri kazanılabilir maddeler de kaynağında ayrıştırılmış oldu.

İlk Mesudiye Mahallesinde hayata geçirilen ve elde edilen başarılı sonuçlar neticesinde farklı bölgelerde de uygulanmaya başlayan münferit çöp konteynırı uygulaması, pandemi sebebiyle üretimde yavaşlama yaşanmasından dolayı aksasa da, uygulanan noktalardan alınan sonuçlar gelecek adına umut verdi. Geri dönüşüm malzemelerini kaynağında ayrıştırmak maksadıyla her haneye geri dönüşüm kutuları verilen proje sonrasında, uygulamanın yapıldığı bölgelerde yüzde 70’ten yüzde 150’ye kadar geri dönüşümde artış yaşandı. Uygulama, şehir genelinde ortalama yüzde 110 geri dönüşümün artmasını sağladı. Elde edilen sonuçlar ve ortaya çıkan görüntüler, herkesi memnun etti.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Temizlik hususu ilk günden bu yana dikkat çekmeye çalıştığımız, üzerinde ısrarla durduğumuz konulardan biriydi. Önemli bir adımı atmış olduk. İlk uygulama bölgemiz Mesudiye Mahallesiydi. ‘Geri Dönüşüm Hareketi’ kapsamında her haneye ve işyerine 1 adet olacak şekilde geri dönüşüm kutularının dağıtımlarını da yapmıştık. İstedik ki bireysel konteynırlarla beraber geri dönüşüm algısını da güçlendirip geri dönüşüm malzemelerini kaynağında ayrıştıralım. Bu konuda vatandaşlarımız örnek bir davranış ortaya koyup bizleri mutlu ettiler. Şehrimizde iki ayrı bölgede başlayan uygulamada aldığımız sonuçlar, gelecekte tüm şehrimizde aynı başarıyı yakalayacağımızın bir işareti oldu” dedi.

Geri dönüşümün önemine de vurgu yapan Başkan Taban, “Geri dönüşüm demek çöpe giden millî serveti kurtarmak demek. Artık Büyük Türkiye var. Ve bu Türkiye, ortaya koyduğumuz bu projede olduğu gibi bizlerin küçük adımlarıyla oluşuyor. Birkaç ayda yaşadığımız değişimi rakamlarla sunmak istiyorum. Bireysel çöp konteynırı ve geri dönüşüm hareketini başlattıktan sonra Mesudiye Mahallemizde yüzde 70 oranında geri dönüşümde artış yaşandı. Alanyurt bölgesinde Fatih Mahallemizde ise haftada 900 kilogram geri dönüşüm toplanırken, bu rakam 2,5 tona çıktı. Yani yüzde 150 artış oldu. Bu bölgelerimizde evsel atıklarımız da belli bir düzen dahilinde toplanmaya devam ediyor. Genel anlamda baktığımızda bireysel çöp konteynırı ve geri dönüşüm hareketiyle şehrimizde şuana kadar geri dönüşüm konusunda yüzde 110 artış sağlamış olduk. Şimdi amacımız bu başarıyı tüm şehre yaymak ve örnek şehir İnegöl’ü ortaya çıkarmak” diye konuştu.

