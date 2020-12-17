Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha (2)



1 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Bursa´da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, sahte alkol ve içkilerin Tekirdağ´dan kente getirildiği kargo şirketinde incelemelerde bulundu. Kargo şirketinin Bursa´daki şubesindeki güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, 10 Aralık´ta Mesut G. isimli bir kişinin buradan her biri 30´ar litrelik toplam 17 bidon sahte alkol ve içkiyi teslim aldığını belirledi.

Soruşturma kapsamında dün tutuklanan Uğur Kökkoparan ile birlikte çalıştığı tespit edilen Mesut G.´nin merkez Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi´ndeki evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada, bodrum katında 130 şişe çeşitli markalarda sahte içki, 150 boş içki şişesi, çeşitli etiket ve kapaklar, 4 adet 30 litrelik etil alkol dolu bidon olmak üzere toplamda 200 litre sahte alkol ve içki ele geçirildi. Mesut G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

SAHTE ALKOL VE İÇKİLERİN ALINMA ANI KAMERADA

Öte yandan Mesut G.´nin sahte alkol ve içkileri kargo şubesinden aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere işçilerin alkol ve içkileri taşıdığı ve paletin üzerine 30 bidon koyulduğu görüldü.

Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR

2020-12-17 15:08:23



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