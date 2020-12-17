Marmarabirlik’ten ortaklara 29 milyon TL ödeme

Marmarabirlik’te 2020/2021 ürün alım kampanyası devam ederken, ürün bedellerinin 4. taksitlerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak ortaklara yarın (cuma) 29 milyon TL ödeme yapılacak.

Marmarabirlik ürün bedellerinin ödemesine devam ediyor. Zeytin alımlarına 14 Ekimde başlayan Marmarabirlik’te bugüne kadar 36 bin ton alım yapıldı. Ortakların 29 Kasımdan 12 Aralık tarihine kadar teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak 29 milyon TL ödeme yapılacak.

“Ortaklarımız 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 18.00’dan itibaren 4. dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabileceklerdir” diyen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Plânladığımız şekilde ürün alım ve ödemelerine devam ediyor. 16 Aralık tarihine kadar 36 bin ton ve 312,5 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştirildi. Ürün alım kampanyasının son ermesiyle birlikte kalan ürün bedelleri, Birlik imkânları doğrultusunda üreticilerimizi mağdur etmeden en kısa sürede ödenmeye çalışılacaktır ”dedi.

Marmarabirlik, ortakların 13 Aralıktan 26 Aralık tarihine kadar teslim edeceği ürün bedellerinin 5. dilim ödemesini pandemi kısıtlamaları sebebi ile 1 gün erkene aldı. 31 Aralık 2020 Perşembe günü yapılacak olan 5. dilim ödeme 30 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’den sonra yapılacak.

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