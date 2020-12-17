Bursa'da aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

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Bursa’da kaybolan ve ekipler tarafından aranan Fehmi Arık’ın (72) cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Soğucak Mahallesi’nde 3 gün önce kaybolan Fehmi Arık’ın bugün saat 15.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Dün şapkası bulunan Fehmi Arık için çalışmalar mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan mermer ocakları bölgesine yoğunlaştırılmıştı. Gün boyu süren çalışmalar sonucunda Fehmi Arık çalıların arasında bulundu. Eşyalarını yanına koyduğu görülen yaşlı adam secde eder vaziyette bulundu.

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