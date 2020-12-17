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Bursa´da, şapkası bulunan kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı (2)

DHA

Bursa´da, şapkası bulunan kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı (2)


YANINDA EŞYALARIYLA CESEDİ BULUNDU
Bursa´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan ve bulunması için arama çalışması yürütülen Fehmi Arık'ın (72) saat 15.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Arık'ın bazı eşyalarının da yanında olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2020-12-17 17:00:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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