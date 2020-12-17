Bursa´da, şapkası bulunan kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı (2)

YANINDA EŞYALARIYLA CESEDİ BULUNDU
Bursa´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan ve bulunması için arama çalışması yürütülen Fehmi Arık'ın (72) saat 15.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Arık'ın bazı eşyalarının da yanında olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2020-12-17 17:00:58
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