TOFAŞ'ta koronavirüs vaka sayısı 11 kişiye ulaştı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta, 1 teknik ekip, 1 idari çalışanında daha pozitif vaka tespit edildi, 13 Aralık'tan bu yana vaka sayısı 11 kişiye ulaştı.
TOFAŞ Basketbol Takımı'nın, 2020-2021 ING Basketbol Süper Ligi 13'üncü haftasında oynayacağı Anadolu Efes karşılaşması öncesinde; A Takım sporcuları, teknik ekip ve kulüp personeli 17 Aralık tarihinde rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçti. Gerçekleştirilen testler sonucunda TOFAŞ Basketbol A Takımı'nda daha önce tespit edilen pozitif vakalara ilaveten 17 Aralık´taki test sonuçlarında da 1 teknik, 1 idari çalışanında daha pozitif vaka tespit edildi.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, kulüpte gerçekleştirilen tarama testleri sonucunda 13 Aralık´tan bu yana toplam pozitif vaka sayısının 4 oyuncu, 4 teknik ekip, 3 idari çalışan olmak üzere toplamda 11 kişi olduğu duyuruldu. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve çalışanların, izolasyon ve tedavi sürecine başladığı kaydedildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-12-17 17:14:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.