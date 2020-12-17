TOFAŞ'ta koronavirüs vaka sayısı 11 kişiye ulaştı



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta, 1 teknik ekip, 1 idari çalışanında daha pozitif vaka tespit edildi, 13 Aralık'tan bu yana vaka sayısı 11 kişiye ulaştı.

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın, 2020-2021 ING Basketbol Süper Ligi 13'üncü haftasında oynayacağı Anadolu Efes karşılaşması öncesinde; A Takım sporcuları, teknik ekip ve kulüp personeli 17 Aralık tarihinde rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçti. Gerçekleştirilen testler sonucunda TOFAŞ Basketbol A Takımı'nda daha önce tespit edilen pozitif vakalara ilaveten 17 Aralık´taki test sonuçlarında da 1 teknik, 1 idari çalışanında daha pozitif vaka tespit edildi.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, kulüpte gerçekleştirilen tarama testleri sonucunda 13 Aralık´tan bu yana toplam pozitif vaka sayısının 4 oyuncu, 4 teknik ekip, 3 idari çalışan olmak üzere toplamda 11 kişi olduğu duyuruldu. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve çalışanların, izolasyon ve tedavi sürecine başladığı kaydedildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-12-17 17:14:04



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