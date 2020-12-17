Tofaş Basketbol Takımı’nda Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 11’e yükseldi

Tofaş Basketbol Kulübü, “A Takım sporcuları, teknik ekip ve idari personelimize, 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan Covid19 PCR tarama testleri sonucunda daha önceki sonuçlara ilave olarak 1 teknik ekip, 1 idari çalışanımızda daha pozitif vaka tespit edilmiştir.” açıklamasını yaptı. Buna göre Bursa temsilcisinde vaka sayısı toplamda 11’e yükseldi.

ING Basketbol Süper Ligi Tofaş’ta Covid19 testi pozitif çıkanların sayısı 11’e yükseldi. Tofaş Basketbol Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Tofaş Basketbol Takımımızın 20202021 ING Basketbol Süper Ligi 13. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde; A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz 17 Aralık 2020 tarihinde rutin Covid19 PCR tarama testinden geçmiştir. Sağlık partnerimiz Bursa Medicana Hastanesi tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda Tofaş Basketbol A Takımımız’da daha önce tespit edilen pozitif vakalara ilaveten 17 Aralık’taki test sonuçlarımızda da 1 teknik, 1 idari çalışanımızda daha pozitif vaka tespit edilmiştir. Kulübümüzde gerçekleştirilen tarama testleri sonucunda 13 Aralık’tan bu yana toplam pozitif vaka sayısı 4 oyuncu, 4 teknik ekip, 3 idari çalışan olmak üzere toplamda 11 kişiye ulaşmıştır. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve çalışanlarımızın izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış olup, konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.”

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