Büyükşehir Bursalıların yanında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Bursalıların yanında

İHA

Büyükşehir Bursalıların yanında

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. Merinos Merinos AKKM Yıldırım Beyazıt Salonu’nda yapılan toplantıda meclis üyelerine hitap eden Başkan Alinur Aktaş, 2020 yılında Bursa’da covid19 konusunda yapılan çalışmaları anlattı.
Başkan Alinur Aktaş, 10 aylık süreçte Bursa’da 3 bin 514 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, süreç sona erene kadar Bursalıları yalnız bırakmayacaklarını ifade etti. Depremler, yangınlar, sel olayları ve salgın gibi hayatı olumsuz etkileyen birçok olay nedeniyle 2020 yılının Bursalılar için zorlu geçtiğini belirten Başkan Aktaş, operasyon bölgelerinden gelen şehit haberleriyle derinden üzüldüklerini hatırlatarak, “Bu vesileyle 2020 yılı içerisinde aramızdan ayrılan tüm vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi. 2021 yılının ‘hayatın ritmini bozan olaylar yerine’ Bursa ve Türkiye’nin kalkınmasının güçlendiği, tüm vatandaşlar için sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi dileğinde bulunan Başkan Aktaş, “Ümit ediyorum, zira ümitsizlik bize yakışmaz. Tarihimiz boyunca olduğu gibi her zorluğun üstesinden ‘el ele vererek, bir ve beraber olarak’ geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.
Vatandaşa maske, mesafe, temizlik uyarısı
Başkan Alinur Aktaş, pandemi sürecinin devam ettiğini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler doğrultusunda, rehavete kapılmadan tedbirlerin ‘kesintisiz’ uygulanması gerektiğini kaydetti. Bursalılar için her zaman ‘Doğru yoldasın Bursa. Maskeni tak, mesafeni ayarla, temizliğini unutma’ çağrısını yinelediklerini söyleyen Başkan Aktaş, salgın süreci boyunca Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyacı olan tüm vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini vurguladı. Başkan Aktaş, “Bu dönemde vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza vitamin desteği, esnaflarımıza destek paketi, kiralar konusunda bazılarından hiç almama bazılarına ise yüzde 50 indirim uygulama, süreçten olumsuz etkilenen esnafımızın mesken su faturalarında yine yüzde 50 indirim, plazma seferberliği gibi desteklerle süreci rahatlatmaya çalışıyoruz. Salgın normal seyrine dönünceye kadar Büyükşehir Belediyesi olarak Bursalıların yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Ayın kurumuna teşekkür plaketi
Başkan Aktaş, meclis toplantısında Aralık’ta ayın kurumu olarak Bursa Toyota Club’un belirlendiğini açıkladı. Bursa Toyota Club çatısı altında bir araya gelen otomobil tutkunlarının sosyal sorumluluk projesi kapsamında iki engelli vatandaşa akülü araç hediye ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Haftada bir gün sanal ortamda buluşan grup üyeleri, farklı farklı sosyal sorumluluk etkinlikleriyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Duyarlılıkları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu. Başkan Aktaş, Bursa Toyota Club Başkanı Yasin Altın ve Başkan Yardımcısı Tolga Çevikel’e meclis üyelerinin huzurunda teşekkür plaketi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor
CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası Türkiye bu olayı konuşuyor
YEREL HABERLER CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası Türkiye bu ...
Tofaş Basketbol Takımı’nda Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 11’e yükseldi
YEREL HABERLER Tofaş Basketbol Takımı’nda Covid-19 testi pozitif ...
Bursaspor Başkanı Kamat: Güzel bir jenerasyon yakaladık
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Kamat: Güzel bir jenerasyon ...
TOFAŞ'ta koronavirüs vaka sayısı 11 kişiye ulaştı
YEREL HABERLER TOFAŞ'ta koronavirüs vaka sayısı 11 kişiye ulaştı
Bursaspor Kulübü, ‘Elit Sporcu Gelişim Projesi’ni hayata geçiriyor
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, ‘Elit Sporcu Gelişim Projesi’ni ...
Bursa´da, şapkası bulunan kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı (2)
YEREL HABERLER Bursa´da, şapkası bulunan kayıp yaşlı adamın cansız ...
Bursa’da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Bursa’da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni ...
Bursa'da aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Bursa'da aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
Marmarabirlik’ten ortaklara 29 milyon TL ödeme
YEREL HABERLER Marmarabirlik’ten ortaklara 29 milyon TL ödeme
Bursa'da düğün öncesi şok görüntüler Bursa'da düğün konvoyunda sosyal mesafeyi hiçe sayıp kılıç-kalkan oynadılar
YEREL HABERLER Bursa'da düğün öncesi şok görüntüler Bursa'da düğün ...
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 3 gözaltı daha (3)
YEREL HABERLER Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında ...
Bursa'da 1 ton daha sahte içki ele geçirildi Bursa'da sahte içki faciasının yankıları sürerken, polis ekiplerinin tiziz çalışması sonucu 1 ton daha sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 1 ton daha sahte içki ele geçirildi Bursa'da ...
Boş evden bir kamyon çöp çıktı Osmangazi Belediyesi çöp evi temizledi
YEREL HABERLER Boş evden bir kamyon çöp çıktı Osmangazi Belediyesi ...
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha (2)
YEREL HABERLER Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında ...
İTSO’dan üyelerine tedarik zinciri finansmanı protokolü
YEREL HABERLER İTSO’dan üyelerine tedarik zinciri finansmanı ...
Ölüm bidonları böyle taşınmış Sahte içki faciasında yeni gelişme
YEREL HABERLER Ölüm bidonları böyle taşınmış Sahte içki faciasında ...
Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ...
Gemlik Belediyesi istihdamda engelleri kaldırıyor
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi istihdamda engelleri kaldırıyor
Yeni projeyle geri dönüşümde yüzde 110 artış sağlandı
YEREL HABERLER Yeni projeyle geri dönüşümde yüzde 110 artış sağlandı
Bursa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor Bursa polisinden zehir tacirlerine suçüstü
YEREL HABERLER Bursa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor Bursa ...
Bursa'da silah kaçakçılarına şafak baskını; 11 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Bursa'da silah kaçakçılarına şafak baskını; 11 kişi ...
Bursa'nın 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'nın 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu
Bursa merkezli kaçak silah ticareti operasyonu: 53 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa merkezli kaçak silah ticareti operasyonu: 53 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X