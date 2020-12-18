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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor, ligde ve kupada her maç gol atan tek takım

İHA

Bursaspor, ligde ve kupada her maç gol atan tek takım

Bursaspor, TFF 1.Lig’de çıktığı 14 maçın tamamında gol sevinci yaşayan tek takım konumunda. Yeşilbeyazlılar ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 maç oynadı ve tümünde gol atma başarısı gösterdi.
TFF 1.Lig’in en golcü takımı olan Bursaspor, bu sezon rakip fileleri havalandırmadığı herhangi bir maç yaşamadı. Yeşilbeyazlı takım ligde çıktığı 14 maçın tamamında gol sevinci yaşarken, TFF 1.Lig’de bunu başarabilen başka bir takım olmadı. Bulunduğu ligde rakibi olmayan Bursaspor’a benzer performans gösteren tek takım ise Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Ligde çıktıkları 11 maçta da rakip ağları sarsan Gaziantep ekibi, Türkiye Kupası’nda da iki maç oynadı, onlarda da gol atma başarısı gösterdi. Ancak Gaziantep Futbol Kulübü toplam 13 resmi maçta bu başarıyı gösterirken, Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 3 maç dahil bu başarı zincirini 17’ye çıkardı. Yeşilbeyazlı takım bu hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek.

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