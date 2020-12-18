Mustafakemalpaşa Belediyesi mobil saha ekibi Fehmi Arık için seferber oldu

Mustafakemalpaşa Belediyesine bağlı mobil saha ekibi, 3 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonunda cansız bedenine ulaşılan Fehmi Arık (72) için seferber oldu.



AFAD, İNDAK, ANDA, Yıldırım Belediyesi, JAK ekiplerinin yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın talimatıyla görevlendirilen 11 kişilik ekipte, ilçeye bağlı Soğucak Mahallesi Fasulyelik mevkii diye bilinen alanda tarama yaptı. Ekipler soğuk ve sise rağmen Fehmi Arık’ı sağ salim bulmak için yoğun çaba harcasa da saat 15.00 sıralarında yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İlçe olarak son 3 gündür hüzünlü ve umutlu bir bekleyiş içerisinde Soğucak Mahallesinde kaybolan Fehmi Arık amcamızdan hayırlı bir haber bekledik. Belediyemiz Sivil Savunma ve Mobil Saha Ekibi, AFAD, İNDAK (İnegöl Dağcılık Arama Kurtarma), ANDA, Yıldırım Belediyesi, JAK (Jandarma Arama Kurtarma) ekiplerinden oluşan 80 kişilik bir kadroyla Fehmi amcamızı aradık. Dün saat 15.00 sularında köy merkezine 1 kilometre mesafede bulunan Ardıçlık mevkiinde Fehmi amcanın cansız bedenine ulaştık. Fehmi amcaya ulaştığımızda onu secde eder halde bulduk. Merhuma yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

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