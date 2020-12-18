Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da elleri montunun cebinde olduğu görülen sürücünün, motosikletiyle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi´nde seyir halindeki motosikletin sürücüsünün elleri montunun cebinde olduğunu görenler, şaşkınlık yaşadı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolcuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere; motosikletin diğer araçların arasında ilerlediği ve sürücünün elleri cebindeyken şerit değiştirdiği anlar yansıdı. Görüntü, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-12-18 11:32:03
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