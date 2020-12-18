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İntikam için dehşet saçtı Arabada bulunan minik çocuğa aldırmadı, husumetlisine araçla böyle çarptı

İHA

İntikam için dehşet saçtı Arabada bulunan minik çocuğa aldırmadı, husumetlisine araçla böyle çarptı

Bursa'da babaoğul, önce bıçakla yaraladıkları komşularını ertesi gün araçla çarparak yaraladılar. O onlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yıldırım ilçesinde komşular arasında çıkan gürültü kavgasında Murat Ç. (47) ve oğlu O.Ç. (16), tartıştıkları komşuları Osman Nemutlu (32) ve Yusuf Nemutlu (22) kardeşleri bıçakla yaraladı. Olaydan 2 gün sonra ise Murat Ç.'nin diğer oğlu Mehmet Ç., Yusuf Nemutlu'ya aracın içinde küçük bebek olmasına rağmen arabayla çarparak yaraladı. Aracından inen Nemutlu olay yerinde koşarak kaçarken, araçta bulunan kadın ve bebek ise arabanın camının kırılması sonrası yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen hafta merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi 1. Okul Caddesi'nde meydana geldi. Osman Nemutlu ve Yusuf Nemutlu kardeşler ile Murat Ç. ve oğlu O.Ç. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine evden bıçak alan babaoğul, iki kardeşe saldırdı. Yusuf Nemutlu ve Osman Nemutlu karnından bıçaklandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheliler de çıkartıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaralılar Yusuf Nemutlu ve Osman Nemutlu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kazayı duyup aracın içinde yaralananlara yardım eden esnaf, "Dükkanda otururken bir ses geldi hemen dışarı çıktık. Baktık kıyamet kopmuş, çarpmanın etkisiyle aracın içinde bulunan çocuk ve kadının yüzü camlardan dolayı kesilmiş, aracın çarptığı çocuk ise ayağa kalkıp koşarak kaçıyor. Yaralı çocuğun yüzünü temizledik. Ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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