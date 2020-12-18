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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte içki İnegöl'e sıçradı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi sahte içki yüzünden hastanelik oldu.

Sahte içki İnegöl'e sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi sahte içki yüzünden hastanelik oldu.
Konurlar Mahallesinde ikamet eden 56 yaşındaki Kenan Ç, henüz nereden aldığı belli olmayan kaçak içkiyi alıp evine gitti. Evinde aldığı içkiyi içmeye başlayan şahıs, bir süre sonra gözlerinin kararması neticesinde ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tedavinin ardından hayatî tehlikesi olan Kenan Ç. yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Şahsın evinde inceleme yapan ekipler, pet şişe içerisinde bulunan sahte içkiye el koydu. Sahte içki incelenmek üzere ekipler tarafından İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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