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Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında gözaltındaki 3 şüpheli, adliyede

DHA

Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında gözaltındaki 3 şüpheli, adliyede


Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce 2 kişi tutuklanmıştı.
Kentte içki içen 15 kişi, rahatsızlanınca son 5 günde farklı zamanlarda Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52), Mehmet Özgür K. ve Mehmet S. (62) tedaviye alındı. Bu kişilerden Mehmet İncili, Sümer Çam ve İrfan Çivi yaşamını yitirdi. Diğerlerinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan, çarşamba günü çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.
GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE 1 TON SAHTE ALKOL SİPARİŞ ETMİŞ
Yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu Uğur Kökkoparan`ın telefon görüşmelerini inceledi. Ekipler, Kökkoparan´ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinden 1 ton sahte alkol siparişi verdiğini belirledi. Sahte alkolün kargoyla kente getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, dün merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi´ndeki kargo şubesine baskın düzenledi. Baskında kargo şubesinde bidonların içinde bulunan toplam 1 ton sahte alkole piyasaya sürülmeden el konuldu.
3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekipleri, Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan´ın ifadelerinden yola çıkarak, dün, Muhammet H. (42), Birkan B.´nin (44) ve Mesut G.´yi de gözaltına aldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Muhammet H., Bursa'da tekel bayisi işleten Birkan B. ve tutuklu Uğur Kökkoparan ile birlikte çalıştığı tespit edilen Mesut G. sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN
2020-12-18 14:05:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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