Matlı: “Üyelerimize destek vermeye hazırız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Matlı: “Üyelerimize destek vermeye hazırız”

İHA

Matlı: “Üyelerimize destek vermeye hazırız”

Bursa Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.
İmzalanan protokol doğrultusunda, ticari mal alımsatımlarında kolay finansman imkânı için iş birliğine gidilirken, törende konuşan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Üretimde ve ticarette devamlılığı sağlayacak olan proje sayesinde üyelerimiz, sattıkları malın bedelini alacak riski taşımadan Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli olarak tahsil edebilecekler” dedi.
Dünyayı derinden sarsan korona virüs salgınının en ağır etkilerinin ticari hayatta hissedildiğini ifade eden Özer Matlı, “Salgının başından bu yana çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde üyelerimizin bu süreci daha rahat atlatabilmeleri adına bir dizi önlemi hayata geçirmiştik. Ziraat Bankası ile imzaladığımız bu protokolle de üyelerimizin finansmana en kolay şekilde ulaşmalarını sağlamış oluyoruz. Bu sayede, üreticilerimiz ya da satıcılarımız tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Ayrıca sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan Ziraat Bankası garantisiyle peşin veya taksitli alabilecek. Alıcılar da 540 güne kadar vade imkânıyla finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecek” diye konuştu.
Bursa TB üyelerine danışmanlık hizmeti
Ziraat Bankası ile imzalanan kolay finansman protokolüne Bursa Ticaret Borsası olarak dâhil olduklarını ve belirlenen limitler dâhilinde tüm borsa üyelerinin finansal avantajlardan faydalanabileceğinin altını çizen Başkan Özer Matlı, “Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alımsatım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup, tahsilat konusunda her iki tarafın da riskini sıfıra indirmektir. Kolay finansman imkânından yararlanmak isteyen üyelerimiz ihtiyaç duymaları halinde Borsamızdan danışmanlık hizmeti alabileceği gibi en yakın Ziraat Bankası Şubelerine de giderek başvuruda bulunabilirler. Bursa Ticaret Borsası olarak bu konuda üyelerimize kontak olma noktasında destek vermeye hazırız. Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Projesi`nin ülkemize, üyelerimize ve Bursa iş dünyasına hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Güvenli ticaret imkânı
Ziraat Bankası Bursa Bölge Yöneticisi Nihat Tufan ise Bursa Ticaret Borsası ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtirken, “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman ürünümüz, oldukça zor günler yaşayan esnaf ve sanayicimize ürün alım ve satımında hem kolay finansman imkânı sağlayacak hem de ticaretin çok daha güvenli, etkin ve verimli yapılmasına destek olacaktır. Bu vesileyle ürünümüzün ülkemize, Bursa’ya, sanayici ve esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa’da 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ...
Rektör Kılavuz: “Ülkemiz ve Bursa’mız için bilim üretmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Rektör Kılavuz: “Ülkemiz ve Bursa’mız için bilim ...
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında gözaltındaki 3 şüpheli, adliyede
YEREL HABERLER Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında ...
Kısıtlama öncesi ucuz su kuyruğu Uludağ'dan gelen sudan doldurmak için kilometrelerce kuyruk oluşturdular
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi ucuz su kuyruğu Uludağ'dan gelen ...
(ÖZEL) Renkleri ve güzellikleri hindileri yıl başında kesilmekten kurtardı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Renkleri ve güzellikleri hindileri yıl başında ...
Kumar baskınından sürünerek kaçış Polisten gecenin karanlığında kumarbaz avı Bursa polisi dernek görünümdeki kumarhaneye baskın yaptı, sürünerek kaçmaya çalışan kumarbazlar kameralara böyle yakalandı Sürünerek kaçmaya çalışırken polise yakalanan bir kişi "Ne var arkadaşımdan borç almaya geldim" dedi Polis sürünen şahsa "Bak kumar adamı ne hale getiriyor" diyerek hayatının dersini verdi
YEREL HABERLER Kumar baskınından sürünerek kaçış Polisten gecenin ...
'Asker arkadaşım sahte içkiyi anlatınca bu işe girdim'
YEREL HABERLER 'Asker arkadaşım sahte içkiyi anlatınca bu işe ...
Bursa'da AK Parti'li Salman'dan CHP'li ilçe başkanına '17 yaşındaki kıza taciz' tepkisi
YEREL HABERLER Bursa'da AK Parti'li Salman'dan CHP'li ilçe başkanına ...
Köy derneği ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı yaptı
YEREL HABERLER Köy derneği ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı ...
Bursa’da narkotik köpeği Galya 900 gram metamfetamin buldu Bursa’da narkotik köpekli uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa’da narkotik köpeği Galya 900 gram metamfetamin ...
Bursaspor’da sezon sonu 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da sezon sonu 8 futbolcunun sözleşmesi sona ...
Sahte içki İnegöl'e sıçradı
YEREL HABERLER Sahte içki İnegöl'e sıçradı
Görme engelli öğrencilere yeni eğitim hizmeti
YEREL HABERLER Görme engelli öğrencilere yeni eğitim hizmeti
Işık : “Konforlu bir gürsu için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Işık : “Konforlu bir gürsu için çalışıyoruz”
Otomobildeki uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Galya' buldu
YEREL HABERLER Otomobildeki uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Galya' ...
Alerjik rinit mutlaka tedavi edilmeli
YEREL HABERLER Alerjik rinit mutlaka tedavi edilmeli
İşkolik kocaya kötü haber Eve vakit ayırmayan kocaya kötü haber İşkolik koca, eşine tazminat ödeyecek
YEREL HABERLER İşkolik kocaya kötü haber Eve vakit ayırmayan kocaya ...
Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada
YEREL HABERLER Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, ...
İntikam için dehşet saçtı Arabada bulunan minik çocuğa aldırmadı, husumetlisine araçla böyle çarptı
YEREL HABERLER İntikam için dehşet saçtı Arabada bulunan minik ...
Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: “Sektörlerimizin taleplerinin takipçisi olacağız”
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: “Sektörlerimizin ...
Nilüfer Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına aşure
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına aşure
Çiftçiye ‘siyez’ desteği
YEREL HABERLER Çiftçiye ‘siyez’ desteği
Kahvehanede kumar oynayanlar, havalandırma deliğinden görüntülendi
YEREL HABERLER Kahvehanede kumar oynayanlar, havalandırma deliğinden ...
Mustafakemalpaşa Belediyesi mobil saha ekibi Fehmi Arık için seferber oldu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesi mobil saha ekibi Fehmi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X