Gemlik Belediyesi yeni hizmet yılına şeffaf ihâle anlayışıyla hazırlanıyor

Gemlik Belediyesi, 2021 yılı hizmetleri için ihâlelerini en şeffaf şekilde sürdürüyor.

Bu hafta betonarme imâlat yapımı, akaryakıt, sulama sistemleri yapımı ile dijital baskı işleri ihâlelerini gerçekleştiren Gemlik Belediyesi, önümüzdeki günlerde farklı alanlarda hizmet alımı yapmak için çalışmaları sürdürecek.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordine ettiği ihâlelerde Gemlik’e daha kaliteli hizmet sunabilmek, belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilmek için ilgili kanun ve mevzuatlara uygun işlemler gerçekleştiriliyor. Yapılacak ihâleler önceden Gemlik Belediyesi internet sayfasında duyurulurken, ihaleler firma ve kişilere açık olarak gerçekleşiyor. Komisyon ve katılanların şahitliğinde açılan teklifler, şeffaf şekilde değerlendiriliyor.

İhâle süreçlerinde şeffaflığı önemsediklerini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, teklifleri alanında yetkin personel ve müdürlerin gerçekleştirdiğini söyledi. Her katılanın ihalelerde eşit şartlarda yarıştığını dile getiren Başkan Sertaslan “Bizler, her şeyden önce Gemliklilerin vergileri ile ayakta duran belediyemizin, onların bizlere emanetlerini koruyup değerlendiren idarecileriyiz. Vasıflarımız ne olursa olsun halkımızın çıkarları ve vergilerini korumakla sorumluyuz. Bu bakış açısıyla 2021 yılına yaklaşırken yeni yılda gerçekleştireceğimiz hizmetlerde çalışacağımız firmaları eşit şartlarda değerlendiriyor ve ekonomik olarak en uygun olanlar ile devam ediyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Gemlik Belediyesi’nde 22 Aralık tarihinde Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi Yaşlı Konukevi için Doğalgaz ve Kalorifer Sisteminin Kurulması yapım işi, 24 Aralık tarihinde Cihatlı ve Yeni Mahalle’de bulunan taşınmazların satışı ile 31 Aralık tarihinde yaşlı konuk evinde kalan yaşlı vatandaşlar için yemek hizmet alımı ihaleleri gerçekleşecek. İlgili duyurulara Gemlik Belediyesi internet sitesinden ulaşılabilir.

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