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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Çarşıbaşı’ yarışmasında başvurular uzatıldı

İHA

‘Çarşıbaşı’ yarışmasında başvurular uzatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe damga vurmaya hazırlandığı Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi’nin belirlenmesi için düzenlenen yarışmada elden başvurular, covid19 sebebiyle 15 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Posta ile yapılan başvuruların 29 Ocak tarihine kadar yapılabileceği yarışmada sonuçlar, 5 Şubat tarihinde kamuoyuna açıklanacak.
Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak olan projede başvurular, salgın nedeniyle 15 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kente damga vuracak olan projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenirken, proje kapsamında tarihi yapıları çevreleyen binaların önemli bir kısmının yıkım çalışmaları da tamamlandı. Bina yıkımları sürerken, Büyükşehir Belediyesi, alanın açılmasının ardından bölgede hayata geçirilecek proje için de çalışmalara hız verdi. Bursalıların yıllardır özlemle beklediği proje için ortak aklı devreye alan Büyükşehir Belediyesi, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarımı için proje yarışmasında süre uzatımına gitti.
Şehir merkezinde yer alan Hanlar Bölgesi’nde ‘Çarşıbaşı’ diye tarif edilen bölge ile çevresinin yeniden planlanması ve tasarlanmasını konu alan yarışmada; Çarşıbaşı bölgesi tasarım probleminin, alanın tüm tarihi, mekânsal, sosyal, kültürel, ekonomik katmanları ve çevresel ilişkileri ile ele alınması bekleniyor. Yarışmaya katılacaklarda; meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az 1’er kişi bulundurma şartı aranacak. Jüri üyeleri ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanlarının yer alamayacağı yarışmaya katılacakların şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmesi gerekiyor. Başkanlığını Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’nun yaptığı jürinin asil üyeleri Mimar Mithat Kırayoğlu, Y. Mimar Ahmet Yılmaz, Y. Mimar Bünyamin Derman, Mimar Ömer Selçuk Baz, Peyzaj Mimarı / Y. Kentsel Tasarımcı Sunay Erdem ve Şehir ve Bölge Plancısı Alp Kaya gibi alanında uzman isimlerden oluşuyor. Y.Mimar / Şehir Plancısı Doç. Dr. Sibel Polat, Y. Peyzaj Mimarı Doç. Dr. Aysun ÇELİK Çanga, Y. Şehir Plancısı/ Mimar Doç. Dr. H. Serdar Kaya ve Mimar Ayhan Abanozcu da yarışmanın yedek jüri üyelerini oluşturuyor.
Toplam 630 bin TL ödül
Yarışmada, projelerin elden teslimi için son gün 15 Ocak 2021 ve kargo ile idareye teslim için son gün ise 19 Ocak 2021 olarak belirlendi. Jüri değerlendirmesini 29 Ocak 2021 tarihinde yapacak ve 5 Şubat 2021 tarihinde sonuçlar açıklanacak. Yarışmanın birincisi 150.000 TL, ikincisi 100.000 TL ve üçüncüsü de 80.000 TL ile ödüllendirilecek. Yarışmada 5 ayrı mansiyon için de 60’ar bin TL para ödülü belirlenirken, toplamda 630 bin TL para ödülünün verileceği yarışmada ayrıca muhtemel satın almalar için de 70 bin TL’lik kaynak ayrıldı. Yarışmaya katılacaklar şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan yarismalar.bursa.bel.tr adresinden de ulaşabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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