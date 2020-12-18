Bursalı iş adamı Aslanoba, hayatını kaybetti

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSALI iş adamı Nuri Nihat Aslanoba (83), yaşamını yitirdi.

Erikli Su firmasının kurucularından iş adamı Nuri Nihat Aslanoba, sabaha karşı evinde yaşamını yitirdi. Aslanoba´nın ölümü iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıp, yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Aslanoba´nın, bugün Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı´nda toprağa verileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-12-18 15:43:19



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