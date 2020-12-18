6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza (2)

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ÇATI ARASINDA SAKLANDI

Bursa´da polis ekiplerince kumar oynatılan derneğe yapılan baskında, bir kişinin çatı arasında saklandığı tespit edildi. Çatı arasında sürünürken bulunan şüpheli, kendisine "Kumar insana neler yaptırıyor" diyen polis ekiplerine, "Arkadaşıma borç para almaya gelmiştim" diye cevap verdi. Şüphelinin çatı arasında süründüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-12-18 15:47:22



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