Korsan servis aracı trafikten menedildi, mevsimlik işçiler yürüyerek gitti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA´da polis tarafından durdurulan minibüs, yolcu taşıma yetkisi olmadığı için trafikten menedildi. Minibüsteki 14 mevsimlik işçi ise işe yürüyerek gitti.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görevli trafik polisleri, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde kurulan uygulama noktasında 77 DT 456 plakalı servis minibüsünü durdurdu. Ekipler, yapılan kontrollerde yolcu taşımak için yetki belgesi olmayan minibüsü, 6 ay trafikten menetti. Şefik İ.´ye ise korsan servis taşımacılığı yapma suçundan 6 bin 143 TL para cezası kesildi. Minibüsteki mevsimlik işçiler, işe yürüyerek gitti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-12-18 16:07:21
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