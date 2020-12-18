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Korsan servis aracı trafikten menedildi, mevsimlik işçiler yürüyerek gitti

DHA

Korsan servis aracı trafikten menedildi, mevsimlik işçiler yürüyerek gitti


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA´da polis tarafından durdurulan minibüs, yolcu taşıma yetkisi olmadığı için trafikten menedildi. Minibüsteki 14 mevsimlik işçi ise işe yürüyerek gitti.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görevli trafik polisleri, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde kurulan uygulama noktasında 77 DT 456 plakalı servis minibüsünü durdurdu. Ekipler, yapılan kontrollerde yolcu taşımak için yetki belgesi olmayan minibüsü, 6 ay trafikten menetti. Şefik İ.´ye ise korsan servis taşımacılığı yapma suçundan 6 bin 143 TL para cezası kesildi. Minibüsteki mevsimlik işçiler, işe yürüyerek gitti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-12-18 16:07:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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