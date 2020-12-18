Korsan servis aracı trafikten menedildi, mevsimlik işçiler yürüyerek gitti



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA´da polis tarafından durdurulan minibüs, yolcu taşıma yetkisi olmadığı için trafikten menedildi. Minibüsteki 14 mevsimlik işçi ise işe yürüyerek gitti.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görevli trafik polisleri, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde kurulan uygulama noktasında 77 DT 456 plakalı servis minibüsünü durdurdu. Ekipler, yapılan kontrollerde yolcu taşımak için yetki belgesi olmayan minibüsü, 6 ay trafikten menetti. Şefik İ.´ye ise korsan servis taşımacılığı yapma suçundan 6 bin 143 TL para cezası kesildi. Minibüsteki mevsimlik işçiler, işe yürüyerek gitti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-18 16:07:21



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