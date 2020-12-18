Bursa'da 5 kilo kubar esrar ele geçirildi

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Yenişehir Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Burcun Mahallesi'nde S.D. (28) ve N.D.'nin (59) uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelilere ait 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Takip'in de katıldığı aramalarda, toplam 5 kilo 300 gram kubar esrar, hassas terazi, 1'i kuru sıkı 2 tabanca ve otomatik av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda S.D. ve N.D. yakalanarak, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-12-18 17:35:22
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