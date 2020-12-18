Bursaspor'dan taktik antrenman

İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, taktik idman çalıştı.

TFF 1. Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas pres oyunu ile devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Başkan Erkan Kamat antrenmanı takip etti

İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da, Başkan Erkan Kamat, futbolcularla birlikte yemek yiyerek toplantı yaptı. Başkan Kamat, ardından antrenmana eşlik ederek Teknik Direktör Mustafa Er’le görüştü.

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