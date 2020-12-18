Kısıtlama saatinde parkta okey pahalıya patladı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen parkta okey oynayan 7 kişiye toplamda 22 bin 302 TL idari para cezası uygulandı.



Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bir parkta 7 kişi olduğu ve oyun oynandığı ihbarı alındı. İhbar üzerine parka giden ekipler kimsenin olmadığını gördü. Sosyal medya üzerinden video paylaşıldığını gören ekipler şahısları tek tek tespit etti. Şahıslara, kişi başı 3 bin 186 TL olmak üzere toplam 22 bin 302 TL idari para cezasının uygulandığı öğrenildi.

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