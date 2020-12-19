Kısıtlamada en pahalı taksi yolculuğu Polislere ''Hastaneye gidiyorum", gazetecilere, "Sen sor diye sokağa çıktım'' dedi

Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen taksi ile gezintiye çıkan müşteri, bahanelerle saatlerce polisleri uğraştırdı. Polis ekiplerine, "Kızım hasta onun yanına hastaneye gidiyorum" dedi. Gazetecilere ise '' Sen sor diye ve Böyle oluyor demi'' diyerek cevap verdi. Ayrıca K.Ç.,'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, araçta sigara içtiği için 10 bin TL para cezası kesildi.

Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Ankara istikametinden gelmekte 16 T 0884 plakalı ticari taksiyi Duaçınarı mevkiinde durdurdu. Denetim yapan ekipler K.Ç.,'yi durdurduktan sonra kimlik kontrolü yaptı. Hal ve harekerlerinden şüphelenen ve kızının hastaneye olduğuna dair belge gösteremeyen K.Ç.,'yi taksiden indirdi. Ancak K.Ç., çeşitli bahanelerle polise zorluk çıkardı.

Taksi ile gezintiye çıkan K.Ç.,'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, araçta siğara içmekten yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

K.Ç., polislere "Hastaneye gidiyordum. Kızım hastanede yatıyor'' dedi.

K.Ç gazetecilerin "Neden sokağa çıktınız" sorusuna '' Sen sor diye'' diyerek tepki gösterdi.

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