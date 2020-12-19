Yangın sırasında alevlere teslim olmamak için duşa girip, kendisini ıslatınca kurtuldu Yanan evde mahsur kalan sevgilisi için sinir krizi geçirdi

Bursa’da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalanlardan biri, alevlerde teslim olmamak için duşa girip, kendisini ıslatarak kurtulurken bu sırada sokakta çaresizce kendisini bekleyen sevgilisi, sinir krizi geçirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin P. ile sevgilisi Göknur O.’nun yaşadığı apartman dairesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının evin tamamını sarmasıyla uykularından uyanan Ersin P. ve sevgili Göknur O., alevlerin yükseldiği evde mahsur kaldı. Apartman dairesinde dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Sevgilisi kurtarılmayı beklerken sinir krizi geçirdi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle evde mahsur kalan Göknur P., baygın halde ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendine gelen Göknur O., sinir krizi geçirdi. Sevgilisi Ersin P.’nin içeride mahsur kaldığını söyleyen Göknur O., "Ersini kurtarın, ersin içeride, yardım edin’’ diye cinnet getirmesi kameralara yansıdı. Ayrıca mahalle sakinleri, evleri yanan Göknur O.’ya da mahallenin huzurunu kaçırdıkları iddiasıyla tepki gösterip, saldırmaya çalıştı.



Yangın sırasında duşa girip kendisini ıslatınca kurtuldu

İtfaiye ekipleri Ersin P.’yi evin banyosunda kendisini yanmamak için ıslatırken buldu. Evden çıkarılan Ersin P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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