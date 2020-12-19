Sokağa çıkma kısıtlamasında 4 iş yerindeki hırsızlık kamerada



Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da sokağa çıkma kısıtlamasında 4 ayrı iş yerinden toplam 30 bin lira değerinde malzeme çalan A.A. (26), polis tarafından yakalandı. A.A.´nın hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. A.A.´ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi´nde 4 iş yerinden gece saatlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 30 bin lira değerinde malzeme çalınan iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede, şüphelinin, daha önce de benzer suçlara karışan A.A. olduğu belirlendi. A.A.´nın gidebileceği adresleri tespit eden ekipler, şüpheliyi Güneştepe Mahallesi´ndeki evinin sokağında yakalayarak, gözaltına aldı.

KISITLAMAYI İHLALDEN 3 BİN 150 LİRA CEZA KESİLDİ

A.A.´nın evinde yapılan aramalarda 4 iş yerinde çaldığı çok sayıda kol saati, tablet, alkol, sigara, cinsel ürün ve çikolata ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler iş yerlerine geri iade edilirken, gözaltına alınan A.A. ise emniyete götürüldü. Şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca A.A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan A.A.´nın hırsızlık yaptığı anlar ise iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerlerine giren A.A.´nın ışıkları açıp marketleri rahat rahat soyduğu anlar dikkat çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-12-19 10:01:22



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