Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında 3 puan arıyor

TFF 1.Lig’in 15’inci haftasında yarın akşam Bursaspor, deplasmanda İstanbulspor’la karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 19.00.
Son haftaların forma takımı Bursaspor, TFF 1. Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda İstanbulspor’la kozlarını paylaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. İki takımın bu kritik mücadelesini hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılığını Gökhan Barcın ve Anıl Usta yapacak. Ligde Bandırmaspor ve Samsunspor’u, Türkiye Kupası’nda da Göztepe’yi mağlup eden Bursaspor, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Ev sahibi İstanbulspor ise geçen hafta Menemenspor’u deplasmanda 21 yenmeyi başarmıştı. Konuk ekipte, kırmızı kart cezalısı Özer Hurmacı forma giyemeyecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.