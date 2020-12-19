Fabrika çatısında namaz kıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´da kimliği belirsiz kişinin, 5 katlı fabrikanın çatısında namaz kılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi´ndeki Ağaç İşleri Mobilya Sanayi´nde bulunan 5 katlı fabrikanın çatısında kimliği belirsiz bir kişi namaz kıldı. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ
2020-12-19 10:07:02
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