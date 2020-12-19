Düşürdüğü cüzdanını alan kişiyi, sosyal medyadan arıyor: Tanıyanlar polisi arasın



İsmail Hakkı SEYMENYavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)BURSA´da mobilyacı Ömer Alınca (27) otomobiline binerken cüzdanını düşürdü. Kimliği belirsiz bir kişi de yolcu olduğu minibüsten inip, cüzdanı aldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, cüzdanında yaklaşık 3 bin TL ile 35 bin TL değerinde evrak olduğunu söyleyen Alınca, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, cüzdanını alan kişiyi arıyor.

Olay, geçen çarşamba günü, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İnegöl´de mobilyacılık yapan Ömer Alınca arkadaşlarıyla Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda buluştu. Alınca, daha sonra İnegöl´e gitmek için otomobiline bindi. Bu sırada cebindeki cüzdan yere düştü. Durumu fark etmeyen Ömer Alınca, otomobiliyle iş erine doğru yola çıkarken, kimliği belirsiz bir kişi, yolcu olarak bulunduğu minibüsten düşen cüzdanı gördü. Minibüsten inip, cüzdanı alan şüpheli, başka bir minibüse binerek olay yerinden ayrıldı.

Ömer Alınca, "Bursa´ya gitmiştik, cüzdanımda 3 bin liraya yakın para, 35 bin TL değerinde de evrak vardı. İnegöl´de ticaretle uğraşıyorum. Bir yerde yemek yedik, çıkışta aracıma binerken cüzdanımı düşürmüşüm. Bunu dolmuştan gören bir şahıs, dolmuşu durdurarak inmiş cüzdanımı hızlıca almış ve bir sonraki dolmuşa binerek gitmiş. Ben İnegöl´e geldiğimde cüzdanımın olmadığını anladım. Bir tek yemek yediğimiz yerde durmuştum, kameraları bana gösterdiler ve cüzdanımı orada düşürdüğümü gördüm" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

2,5 ay önce evlendiğini ve pandeminin etkisiyle işlerinin iyi gitmediğini vurgulayan Alınca "Görüntüleri sosyal medyada paylaştım. Bu kişiden şikayetçi oldum. Tanıyanların bilgi vermesini istiyorum. Malum pandemi dönemi işlerimiz ona göre, bu da bizi büyük bir sıkıntıya soktu. Yeni düğün yaptık. Arkadaşlarımla, sosyal medyada paylaşıp, inşallah bulacağız" şeklinde konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntüsünde, minibüsten inen kişinin olay yerine geldiği, yere düşen cüzdanı alarak cebine koyduğu, olay yerinden koşarak uzaklaştığı ardından da yolda durdurduğu bir minibüse binerek olay yerini terk ettiği görülüyor.

Cüzdanını bulmak için yoğun çaba sarf eden Alınca, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabında, "Bu şahsı tanıyanlar polisle yada benimle iletişime geçsin" notuyla paylaşıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Yavuz YILMAZ

2020-12-19 10:17:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.