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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sığırcık kuşlarından görsel şölen

İHA

Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Havaların soğumaya başladığı bugünlerde bir araya gelmeye başlayan binlerce sığırcık kuşu, uzaktan seyredenlere harika bir gösteri sunuyor. Bir araya gelen binlerce sığırcığın gökyüzünde sergiledikleri kareografi yoldan geçenlerin yoğun ilgisini çekiyor.
Uluabat Gölü havzasında kışı geçirmek için bir araya gelen binlerce sığırcık kuşu, toplu uçuşlarında ortaya seyrine doyum olmayan anlar yaşatıyor. Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından Karacabey’deki Uluabat Gölü kıyılarında kayda alınan o anlar görenlerin büyük beğenisini topluyor. Kış aylarında açık arazi, tarlalık ve sazlık alanlarda binler bireyden oluşan sığırcık kuşları yem aramak için bir arada hareket ediyor.
Aynı zamanda bu toplu uçuşları sayesinde yırtıcı kuşlarında odaklanmasını zorlaştırarak av olmaktan kurtulan sığırcıklar, meraklı bakışlar arasında gökyüzünde adeta dans ediyor. Sığırcık kuşlarının zaman zaman yollara konduklarını belirten Tüydeş, "Bazı sürücüler kalabalık bir kuş sürüsünü anayola konmuş şekilde görünce kalkacaklarını sanarak hız kesmeden kullandığı aracı üzerlerine sürüyor. Ancak soğuk hava ve kuş sürüsünün kalabalık olması gibi etkenler yüzünden kuşlar yaklaşan araçları geç fark edebiliyor. Bu yüzden sürücülerden böyle bir manzara ile karşılaştıklarında hızlarını yavaşlatmaları ve korna mutlaka çalmalarını rica ediyoruz. Yolla da maalesef zaman zaman yüzlercesinin yere yığılıp öldüğüne şahit olduk" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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