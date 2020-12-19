Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor, son haftalardaki çıkışını İstanbul deplasmanında da sürdürmek istiyor.
Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Bursaspor, TFF 1'inci Lig´in 15´inci hafta mücadelesinde İstanbulspor´a konuk oluyor. Yarın saat 19.00´da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı´nda oynanacak olan bu zorlu randevuda, İzmir bölgesi hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu´nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Anıl Usta üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Gökberk Arslan olacak.
İSTANBULSPOR´UN 2 MAÇI EKSİK
15´inci haftaya 20 puan ile giren Bursaspor, 14 maç sonunda topladığı bu puanlarla 9´uncu basamakta yer alıyor. İstanbul ekibi ise iki maçı eksik olmasına karşın topladığı 21 puan ile Bursaspor´un bir basamak üzerinde konumlandı. Bursa ekibi geride kalan maçlarda 6´şar galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik alırken; İstanbulspor´un ise 6 galibiyetinin yanı sıra 3´er beraberliği ve mağlubiyeti bulunuyor.
11´ER GALİBİYET, BERABERLİK, MAĞLUBİYET
İki ekip arasındaki resmi mücadelelere bakıldığında oldukça ilginç bir istatistik ortaya çıkıyor. Bursaspor ile İstanbulspor daha önce 33 kez karşı karşıya gelirken; bu mücadelelerin 11´inde Bursaspor, 11´inde İstanbulspor kazandı ve diğer 11 maç da beraberlikle sonuçlandı. Yarınki mücadele ile birlikte bu rakamsal eşitlik de bozulacak.
EV SAHİBİ ÜSTÜN
İstanbul´da oynanan maçlarda ise ev sahibinin küçük bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Bursa temsilcisi, rakibiyle deplasmanda 16 kez karşı karşıya gelirken; bu mücadelelerin 6´sını kaybetti, 6´sında ise berabere kaldı. Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında 4 kez kazanabildi. Geçtiğimiz sezon İstanbul´da oynanan maç 2-1´lik Bursaspor´un üstünlüğü ile sona ererken, Bursa´daki maç 1-1 sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-12-19 10:43:45
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