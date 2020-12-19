3 kişinin öldüğü kazadaki otomobil sürücüsü: Kazaya kırmızı araç neden oldu



Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)BURSA'da aynı aileden 1´i çocuk 3 kişinin öldüğü kazada ev hapsi verilen otomobil sürücüsü Osman Aydınlı (53), "Yanımdaki kırmızı araç beni sıkıştırınca kaza yaptım. Kamera görüntülerinde bu durum belli oluyor" dedi.

Kaza, 30 Kasım Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Mehmet Karadağ (51) yönetimindeki 26 ACN 301 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Karadağ hayatını kaybederken, kızı Kader Kılıç (25) ile torunları Yusuf (6) ve Salih Yunus Kılıç (4) ile diğer sürücü Osman Aydınlı ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Salih Yunus Kılıç ve Kader Kılıç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından tedavisi tamamlanan diğer otomobilin sürücüsü Osman Aydınlı, taburcu edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Aydınlı'ya çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.

'KAZAYA KIRMIZI ARAÇ SÜRÜCÜSÜ SEBEBİYET VERDİ'

Kazada aldığı darbe sonucu geçici süreliğine yürüyemeyen Osman Aydınlı, DHA'ya konuştu. Özel bir hastanede ameliyat olduğunu belirten Aydınlı, yaklaşık 1 yıl yatağa bağımlı kalacağını söyledi. 24 yıldır kullandığı Bursa-Ankara kara yolu üzerinden yolculuk yaptığını belirten Aydınlı, "Dua ederek yola çıktım. Yenice Köprülü Kavşağı mevkisine gelince peşime kırmızı renkte bir araç düştü. Bana selektör yaptı. Yol istedi benden. Trafik akıcı ve benim önümde ve yanımda araçlar olduğu için yol veremedim. Daha sonra bu araçtaki sürücü, makas atıp önüme kırdı direksiyonu. Önüme geçti ve frene bastı. Hızımız 30 kilometreye kadar düştü. Sol şeritte durma noktasına geldim. Zorlukla kendimi sağ şeride attım. Uzun süre yanımda sürdü aracı. Ne yoluna gitti ne de geride kaldı. Önümde bir minibüs vardı. Onu sollayıp bu kırmızı araçtaki sürücüye uymayayım diye düşündüm. Sollama yaptığım sırada kırmızı araçtaki sürücü, benim aracımın sol arka kısmına vurdu, sürtünmeye devam edince, aracım kontrolden çıktı. Daha sonra orta refüjü geçerek, karşı şeritteki günahsız masumların bulunduğu araç ile çarpıştık" dedi.

'BACAĞIMDA 72 DİKİŞ VAR'

Otomobilini yavaş sürdüğünü belirten Osman Aydınlı, "Sağlık sorunlarım nedeniyle ben kazayla ilgilenemedim. Yakınlarımız güzergahtaki tüm kamera görüntülerini aldı. Kazaya sebebiyet veren kırmızı araçtır. Yoksa ben çok yavaş araç kullanan biriyim. Kaza olmasaydı iyiydi ama biz kadere inanırız. Kırmızı araç da hızını kesmeyip, bana vurdu ve sürükledi. Çarptığı anda sürüklemeye devam etmeseydi bu şekilde bir sonuç ortaya çıkmazdı. Hiç fren yapmadı ve beni karşı yola itti. Kaza sonucu kalçamda ciddi bir kırık oluştu. 45 santim çivi taktılar bana. 72 dikiş var bacağımda. 1 yıl civarında yataktan kalkamayacağım. Geçen gün itibariyle kırmızı araç sürücüsünden şikayetçi olduk. Kazaya sebebiyet veren benmişim gibi gözükse de önceki görüntülere bakıldığında bu durumun böyle olmadığını göreceksiniz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-19 12:28:03



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