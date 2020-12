8 bin 451 can dostu sağlığına kavuştu Can dostlara şifa dağıtıldı

Osmangazi Belediyesi’nin 'Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi', 2020 yılında 8 bin 451 sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti verdi.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, binlerce can dosta şifa dağıtıyor. Sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanların bakım ve tedavileri için modern ve ileri teknoloji cihazlarla donatılan merkez, her gün yüzlerce hayvanı sağlığına kavuşturuyor. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir hayat sürebilmeleri adına faaliyet gösteren merkez, 2020 yılında 8 bin 451 sokak hayvanına kucak açtı. Başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvanın tedavi edildiği merkezde, yıl içerisinde 6 bin 355 sokak hayvanına tıbbi tedavi uygulanırken, 2 bin 96 sokak hayvanına da kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. 6 bin 591 hayvana ise koruyucu hekimlik hizmeti verildi.

Osmangazi Belediyesi, salgın döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve insanların evlerinde kalmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının en büyük destekçisi oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında 68 bin 633 kilogram kuru mamayı ilçenin çeşitli noktalarına bırakarak can dostların aç kalmamalarını sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.