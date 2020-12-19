Bursa'daki sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Bursa'da sahte içki faciasından ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan 12 kişiden biri olan Mehmet Süpürgeci de (62) hayatını kaybetti.

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi daha hayatını kaybetti.

Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51) ve İrfan Çivi'nin (39) ardından dün hastaneye kaldırılan Mehmet Süpürgeci de hayatını kaybetti. Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'nde Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52), Mehmet Özgür K.'nin tedavileri halen devam ediyor.

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