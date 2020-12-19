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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İHA

Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, yarın saat 19.00’da karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil beyazlılar, antrenmanın genelinde çabukluk çalıştı.
TFF 1.Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, kritik maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı pas pres oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, maçın oynanacağı İstanbul’a hareket etti. İstanbulsporBursaspor karşılaşması yarın saat 19.00’da başlayacak.

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