Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor, yarın saat 19.00’da karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil beyazlılar, antrenmanın genelinde çabukluk çalıştı.

TFF 1.Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, kritik maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı pas pres oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, maçın oynanacağı İstanbul’a hareket etti. İstanbulsporBursaspor karşılaşması yarın saat 19.00’da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.