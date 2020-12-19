Bursaspor Kulübü’nden Gaziantep’e geçmiş olsun mesajı

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor Kulübü, Gaziantep’te bir hastanede oksijen tüpünün patlamasıyla yaşanan olayda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarla ilgili mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü, Gaziantep’te yaşanan üzücü olayla ilgili sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı. Yeşilbeyazlılar şu ifadeleri kullandı: “Gaziantep’te özel bir hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.