Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e çıktı (2)

ÖLÜ SAYISI 4´E ÇIKTI
Bursa´da sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip hastaneye kaldırılan kişilerden Mehmet Süpürgeci (62) de yaşamını yitirdi. Süpürgeci ile birlikte ölenlerin sayısı 4´e yükseldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-12-19 14:44:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.