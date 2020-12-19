Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada

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Abdulselam UĞUR/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, bir apartmanın bahçesinde oynayan çocukların ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi´nde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 10 çocuk, bir apartmanın bahçesinde oyun oynadı. Maske ve mesafe kurallarına uymadığı görülen çocuklar, ihbar üzerine mahalleye gelen polislerin aracını görünce kaçmaya başladı. Çocuklar, kısa sürede gözden kayboldu. Çocukların oyun oynadığı ve daha sonra polisten kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Abdulselam UĞUR

2020-12-19 17:43:04



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