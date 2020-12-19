Bursa'da kısıtlamaya uymayanlar çocuklar polisi görünce kaçacak yer aradı Kimi futbol oynadı, kimi ise mahallenin parkında oyun oynadı, polisin geldiğini görünce evlerine kaçtı

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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkıp futbol oynayan ve oyun parklarına akın eden çocuklar yasağı hiçe saydı. Polis ekiplerinin gelmesiyle neye uğradıklarını şaşıran polisler evlerine kaçtı.



Bursa'da, yasağa uymayanlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, halı sahada futbol oynayan ve sahanın çevresine toplanarak maçı izleyen çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup koronaya kafa tuttu. Sosyal mesafenin ve maskenin hiçe sayıldığı dakikaları görüntüleyen kişi ise izleyenlerden tepki gördü. Bir mahallenin ise çocuk parkında oyun onayan çocuklar ve gençler, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların polisi gördüğünde ise kaçacak yer aradığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

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