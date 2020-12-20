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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahudududa çıta yükseldi

İHA

Ahudududa çıta yükseldi

Türkiye’deki ahududu üretiminin yüzde 96.7’sini gerçekleştiren Bursa’nın bu alanda ihracata yönelmesi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı güz dönemi için 215 bin fidanı daha üreticiye teslim ederek bir kez daha hedef büyüttü. Orhaneli ilçesinde ahududu fidanlarını toprakla buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Daha güzel ve daha bereketli bir Bursa için, geleceğimiz için hep birlikte üretelim” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda kalkınmayı sağlamak ve nitelikli ürünleri çiftçiyle buluşturmak hedefiyle tarımda başlattığı atılım tüm hızıyla sürüyor. Kaliteli ahududu yetiştiriciliği projesi kapsamında nisan ayında fidanları dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 31 bin, 2020 baharında ise 125 bin ahududu fidanını üreticiyle buluşturdu. 2020 yılı için fidan sayısını 275 bine tamamlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı güz dönemi için 215 bin fidanı daha üreticiye teslim etti. Orhaneli ilçesi Göknükbelen köyünde düzenlenen ahududu fidan dikim törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Tarım AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül’den proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Başkan Aktaş, ahududu fidanını toprakla buluşturdu. Tarihi İpek Yolu’nun tarım başkenti olan Bursa’nın iklim, coğrafya ve flora açısından büyük avantajlar barındırdığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirde katma değerli ürünleri desteklemek, üretimi ve kaliteyi artırmak amacıyla çıktıkları yolda büyük mesafe kat ettiklerini belirtti.
Kaliteli ahududu yetiştiriciliği projesi kapsamında toplam 371 bin ahududu fidanını üreticiyle ve toprakla buluşturduklarını ifade eden Başkan Aktaş, Bursa’da yaklaşık 300 dekar daha yeni ahududu bahçesi kurulmasına vesile olduklarını dile getirdi. “45 futbol sahası kadar alanı daha katma değerli üretime kazandırdık” diyen Başkan Aktaş, ürün yetiştirilecek arazinin teknik uygunluğun tespiti için toprak analizi istediklerini, arazi şartları olumsuz olan çiftçileri başka ürünlere yönlendirdiklerini anlattı. Başvurusu olumlu değerlendirilen üreticilerin fidan maliyetlerinin yarısını Büyükşehir Belediyesi’nin karşıladığını söyleyen Başkan Aktaş, “Fidanları çiftçimize yüzde 50 katkı payı ödemeli olarak veriyoruz. Bu katkı payına da 2 yıl vadeyle 2 taksit olarak hasattan hasada ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Böylece çiftçimize hem yüzde 50 hibe desteği hem de finansman kolaylığı sağlamış oluyoruz. Geleceğimiz için üretmek zorundayız. Bursa’yı tarım ve gıda alanında katma değeri yüksek ürünler ve üzümsü meyvelerle özdeşleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda verdiğimiz destekleri her geçen gün büyüterek artırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki 3 yıl içerisinde her yıl en az 1,5 milyon adet fide ve fidan desteği sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 2023 yılına kadar toplamda 5,5 milyon fide ve fidanı üretime kazandırmış olacağız” diye konuştu.
Bursa’da 5,5 milyon fide ve fidanla 700 futbol sahası kadar alanı daha katma değerli üretime kazandıracaklarını belirten Başkan Aktaş, şehir, ülke, tarım ve gıda ekonomisine 10 yılda sadece direkt ürün bazlı gelirlerle 1,5 milyar lira katkı koyduklarının altını çizdi. Fidanların verimli ömürlerinde ise yine sadece ürün bazlı olarak toplamda 10 milyar lira ekonomik katkı sağlamayı öngördüklerini ifade eden Aktaş, “Oluşacak üretim alanlarının dolaylı gelir ve iş imkanları da göz önünde bulundurulduğunda; ilk 10 yılda yaklaşık 5 milyar lira, verimli ömürde ise yaklaşık 30 milyar liralık bir ekonomik döngü ortaya çıkacaktır. Bu süreçte yaklaşık 1600 ailenin daha aile işletmeciliği modeli içerisinde tarımsal üretime katkı koymasını sağlıyoruz. Bu yolla yaklaşık 10 bin kişilik yeni istihdama kapı aralanıyor. Bütün şehri saran, etkileyen ve hareketlilik kazandıran bir vizyonu ortaya koyuyoruz. Üreticilerimize sadece fidan vermiyoruz. Doğru fidan temininden teknik danışmanlığa, eğitimden toprak hazırlığına ve üretilen ürünün pazarlanmasına varana kadar tüm süreç boyunca destek oluyoruz. Bursa’nın diğer alanlarda olduğu gibi tarımsal üretimde de marka olmasını önemsiyoruz. Bunun için katma değeri yüksek ürünlere önem veriyoruz. Bursa’nın dünyanın her yerinde tanınması, ürünlerimizin dünyanın her tarafına satılması için üretime ihtiyacımız var. Daha güzel ve daha bereketli bir Bursa için, geleceğimiz için hep birlikte üretelim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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