İnegöl'de kaçak yapıya geçit yok

İnegöl Belediyesi, kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılar ile mücadelesinde taviz vermiyor.

Daha sağlıklı, estetik ve modern bir şehir oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, kaçak yapıyla mücadelede taviz vermiyor. Bu kapsamda kanun dışı tüm yapılarla ilgili incele eleyip sık dokuyan ve denetimleri sıklaştıran İnegöl Belediyesi, uygunsuz yapılarla ilgili çok sayıda yıkım gerçekleştirdi. Kaçak yapılarla ilgili öncelikle tespit sonrası vatandaşlara bilgi verilip yer sahiplerinin kendi imkanlarıyla kaçak yapıları kaldırılması tebliğ edilirken, kaldırılmayan yapılar ise belediye ekiplerince yıkılıyor. Bu kapsamda Alanyurt Bölgesi Yunus Emre Caddesindeki 3 katlı bir yapının çatısında kaçak şekilde yeni bir daire oluşturulmak istendiği tespit edildi. İnegöl Belediyesi encümen toplantısında kaçak yapı olarak karar alınan söz konusu yapıyla ilgili 3194 sayılı İmar Kanuna göre ruhsatsız ve kaçak olduğundan yıkım kararı çıktı. Söz konusu kaçak yapının yıkımı, Belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bu ve buna benzer kaçak yapılarla mücadelenin süreceği, kaçak yapıya kesinlikle müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.