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BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: "Türkiye’yi tam bağımsız savunma sanayi hedeflerinden hiçbir güç alıkoyamayacak"

İHA

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: "Türkiye’yi tam bağımsız savunma sanayi hedeflerinden hiçbir güç alıkoyamayacak"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ABD’nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin, “Türkiye'yi tam bağımsız savunma sanayi hedeflerinden hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Bursa iş dünyası olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha güçlü bir savunma sanayisi için çalışmaya ve üretmeye yılmadan devam edeceğiz” dedi.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, ABD’nin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Savunma Sanayii Başkanlığı'na yönelik yaptırım kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD’nin tek taraflı yaptırım kararının iki ülke arasındaki dostluk ve güven ilişkilerine aykırı olduğunu belirten Başkan Burkay, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. ABD’nin haksız yaptırım kararının Türk savunma sanayisinin gelişimini engelleyemeyeceğini ifade eden Başkan Burkay, şöyle devam etti:
“Savunma ve güvenliğe yönelik ihtiyaçların yerli imkanlar ve milli teknolojilerle karşılanması hedefiyle BTSO olarak dün olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Ülkemizi tam bağımsız savunma sanayi hedeflerinden hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Bursa iş dünyası olarak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha güçlü bir savunma sanayi için çalışmaya ve üretmeye yılmadan devam edeceğiz.”
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve ekibinin özverili çalışmaları ile Türkiye’nin kritik teknolojilerin yerlileştirilmesinde önemli bir mesafe kat ettiğini belirten Başkan Burkay, savunma sanayi alanında yüzde 20’lerde olan yerlilik oranının yüzde 70’lere ulaştığını kaydetti. Burkay, Türkiye’nin yerli ve milli üretim hamlesinde Savunma Sanayii Başkanlığı’nın KOBİ’ler ve yan sanayi kuruluşları ile işbirliğinin büyük rol oynadığını belirterek, “Ülkemiz savunma sanayisinde artık sadece kendi kendine yeten bir ülke değil, Azerbaycan’dan Pakistan’a kadar tüm dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına da çözüm üreten bir konuma geldi. Sanayileşme stratejilerimiz kapsamında ilk milli savaş gemimiz MİLGEM, füze ve roket sistemleri, ATAK helikopteri, İHA ve SİHA’lar, Hürkuş Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı gibi çok sayıda projenin savunma sanayimiz tarafından başarıyla yürütülmesi ülke olarak ortaya koyduğumuz ‘yerli ve milli savunma sanayi vizyonu’nun ürünleridir. Ülkemiz bu teknolojiler sayesinde yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonları başarıyla yürütmektedir. Ülkemizin savunma alanındaki gereksinimlerini karşılamak ve savunma sanayiini daha ileri taşımak hedefiyle Savunma Sanayii Başkanlığımızla yakın ilişki içinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.
BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi’nin (BASDEC) kurulduğu 2013 yılından bu yana Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda çalıştığını kaydeden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Bursa'nın başta otomotiv, tekstil ve makine imalat alanlarındaki teknolojik imkanlarını ve üretim kabiliyetlerini uzayhavacılık ve savunma sanayi alanlarında kullanılmasını sağlıyoruz. Bursa’mız, savunma sanayiinin yaklaşık yüzde 75'ine hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Kümelenme çatısı altında 122 firmamız bulunuyor. Üyelerimizin her birinin sektöre yönelik sistem ve alt sistem sahibi olması, yerlileştirme çalışmalarına da destek sağlıyor. Savunma Sanayi Başkanlığımızın orta vadeli planları ile Kümelenmemizin planları ve hedefleri birebir uyumlu şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.
Türk savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin Bursa’da üretilmesi adına Tedarikçi Günleri Etkinlikleri düzenlediklerini kaydeden Başkan Burkay, “BTSO olarak Savunma Sanayi Başkanlığımız ve savunma sanayimizdeki ana yüklenicileri üyelerimizle buluşturduk. ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TAİ ve MKE gibi ana sanayi firmalarımız, bu toplantılarda neye ihtiyaç duyduklarını, devam eden projelerini ve yerlileştirmeyi hedefledikleri malzeme ve ekipmanlar konusunda kümelenme üyelerimize bilgiler verdi. Seminerlerin ardından gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde ise önemli işbirliklerinin temelleri atıldı. Kümelenmemiz kurulduğunda savunma ve havacılık sektöründe çalışan birkaç firmamız varken, bu etkinlikler sayesinde her bir ana yükleniciye tedarik sağlayan firmalarımızın sayısı 10 katına çıktı” dedi.
Başkan Burkay, BASDEC üyelerinin ana üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kendilerine ait özgün ürünler geliştirme noktasında da önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, “Bugün gelinen noktada hassas mekanik sistemlerden nano teknoloji ürünlere kadar çok geniş bir alanda sistem ve teknoloji üreten firmalarımız bulunuyor. Küme firmalarımız, dünya markası olacak nitelikteki özgün ürünleri geliştirmek üzere işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.
BTSO olarak savunma sanayiinde doğrudan ihracata dönük çalışmalar gerçekleştirdiklerini de belirten Başkan Burkay, Ticaret Bakanlığı destekleriyle uzay havacılık ve savunma sektöründe iki ayrı URGE projesi hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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